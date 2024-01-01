Славия-Мозырь - Ислочь 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Ислочь, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 1
|02.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 2
|18.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|12.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|01.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 4
|18.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|24.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|07.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|15.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо-Брест
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|2
|6
|4
|Торпедо-БелАЗ
|2
|6
|5
|Гомель
|3
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|4
|7
|Днепр М
|3
|4
|8
|БАТЭ
|3
|4
|9
|Сморгонь
|3
|3
|10
|Ислочь
|2
|2
|11
|Арсенал
|3
|2
|12
|Нафтан
|2
|1
|13
|Витебск
|3
|1
|14
|Минск
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|3
|-16