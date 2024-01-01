00:24 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 апреля
Воскресенье 07 апреля
Свернуть список

Славия-Мозырь - Ислочь 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Славия-Мозырь
Ислочь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Ислочь, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Ислочь
Минский район
История личных встреч
24.09.2023Беларусь - Высшая лига22-й турСлавия-Мозырь2 : 1Ислочь
05.05.2023Беларусь - Высшая лига7-й турИслочь0 : 1Славия-Мозырь
02.10.2022Беларусь - Высшая лига23-й турСлавия-Мозырь0 : 1Ислочь
15.05.2022Беларусь - Высшая лига8-й турИслочь0 : 2Славия-Мозырь
18.07.2021Беларусь - Высшая лига16-й турСлавия-Мозырь1 : 1Ислочь
12.03.2021Беларусь - Высшая лига1-й турИслочь1 : 0Славия-Мозырь
01.08.2020Беларусь - Высшая лига20-й турСлавия-Мозырь2 : 4Ислочь
18.04.2020Беларусь - Высшая лига5-й турИслочь2 : 1Славия-Мозырь
24.11.2019Беларусь - Высшая лига29-й турСлавия-Мозырь2 : 0Ислочь
07.07.2019Беларусь - Высшая лига14-й турИслочь2 : 1Славия-Мозырь
30.03.2024Беларусь - Высшая лига2-й тур2 : 3Славия-Мозырь
15.03.2024Беларусь - Высшая лига1-й турСлавия-Мозырь2 : 0
02.12.2023Беларусь - Высшая лига30-й тур3 : 1Славия-Мозырь
25.11.2023Беларусь - Высшая лига29-й турСлавия-Мозырь0 : 0
10.11.2023Беларусь - Высшая лига28-й тур0 : 1Славия-Мозырь
30.03.2024Беларусь - Высшая лига2-й турИслочь0 : 0
15.03.2024Беларусь - Высшая лига1-й турИслочь1 : 1
09.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матчИслочь0 : 2
03.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матч1 : 4Ислочь
02.12.2023Беларусь - Высшая лига30-й тур2 : 1Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест37
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь26
3
Квалификация Лиги конференций
Неман26
4 Торпедо-БелАЗ26
5 Гомель34
6 Динамо Мн24
7 Днепр М34
8 БАТЭ34
9 Сморгонь33
10 Ислочь22
11 Арсенал32
12 Нафтан21
13 Витебск31
14 Минск31
15
Зона вылета
Слуцк31
16
Зона вылета
Шахтёр С3-16

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close