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Неман - Торпедо-БелАЗ 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
07 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Неман
Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
20.10.2023Беларусь - Высшая лига25-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1Неман
24.05.2023Беларусь - Высшая лига10-й турНеман0 : 0Торпедо-БелАЗ
06.08.2022Беларусь - Высшая лига16-й турТорпедо-БелАЗ2 : 2Неман
19.03.2022Беларусь - Высшая лига1-й турНеман2 : 0Торпедо-БелАЗ
28.11.2021Беларусь - Высшая лига30-й турНеман3 : 1Торпедо-БелАЗ
03.07.2021Беларусь - Высшая лига15-й турТорпедо-БелАЗ1 : 1Неман
26.09.2020Беларусь - Высшая лига25-й турТорпедо-БелАЗ0 : 1Неман
21.05.2020Беларусь - Высшая лига10-й турНеман3 : 1Торпедо-БелАЗ
14.09.2019Беларусь - Высшая лига21-й турТорпедо-БелАЗ1 : 0Неман
04.05.2019Беларусь - Высшая лига6-й турНеман0 : 0Торпедо-БелАЗ
31.03.2024Беларусь - Высшая лига2-й тур2 : 3Неман
16.03.2024Беларусь - Высшая лига1-й турНеман2 : 1
09.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матч0 : 1Неман
03.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матчНеман3 : 0
02.12.2023Беларусь - Высшая лига30-й турНеман6 : 1
31.03.2024Беларусь - Высшая лига2-й турТорпедо-БелАЗ1 : 0
17.03.2024Беларусь - Высшая лига1-й тур0 : 1Торпедо-БелАЗ
10.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матч1 : 0Торпедо-БелАЗ
06.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матчТорпедо-БелАЗ2 : 0
02.12.2023Беларусь - Высшая лига30-й тур1 : 0Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест37
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь26
3
Квалификация Лиги конференций
Неман26
4 Торпедо-БелАЗ26
5 Гомель34
6 Динамо Мн24
7 Днепр М34
8 БАТЭ34
9 Сморгонь33
10 Ислочь22
11 Арсенал32
12 Нафтан21
13 Витебск31
14 Минск31
15
Зона вылета
Слуцк31
16
Зона вылета
Шахтёр С3-16

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