Динамо Мн - Нафтан 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
07 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Нафтан, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|07.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 4
|09.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|10.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|08.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|26.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|31.05.2015
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|22.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|5 : 0
|10.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 3 5 : 4
|06.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|6 : 1
|12.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 7
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо-Брест
|3
|7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|2
|6
|4
|Торпедо-БелАЗ
|2
|6
|5
|Гомель
|3
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|4
|7
|Днепр М
|3
|4
|8
|БАТЭ
|3
|4
|9
|Сморгонь
|3
|3
|10
|Ислочь
|2
|2
|11
|Арсенал
|3
|2
|12
|Нафтан
|2
|1
|13
|Витебск
|3
|1
|14
|Минск
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|3
|-16