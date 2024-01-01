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Динамо Мн - Нафтан 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
07 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Динамо Мн
Нафтан

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Нафтан, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
02.09.2023Беларусь - Высшая лига20-й турНафтан0 : 3Динамо Мн
22.04.2023Беларусь - Высшая лига5-й турДинамо Мн3 : 1Нафтан
07.08.2017Беларусь - Высшая лига17-й турНафтан0 : 4Динамо Мн
09.04.2017Беларусь - Высшая лига2-й турДинамо Мн1 : 0Нафтан
10.09.2016Беларусь - Высшая лига21-й турДинамо Мн3 : 1Нафтан
08.05.2016Беларусь - Высшая лига6-й турНафтан1 : 1Динамо Мн
26.09.2015Беларусь - Высшая лига21-й турНафтан2 : 2Динамо Мн
31.05.2015Беларусь - Высшая лига8-й турДинамо Мн2 : 1Нафтан
22.11.2014Беларусь - Высшая лига9-й турНафтан1 : 1Динамо Мн
05.10.2014Беларусь - Высшая лига4-й турДинамо Мн2 : 0Нафтан
31.03.2024Беларусь - Высшая лига2-й тур0 : 0Динамо Мн
16.03.2024Беларусь - Высшая лига1-й турДинамо Мн5 : 0
10.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 2-й матчДинамо Мн2 : 3 5 : 4
06.03.2024Кубок Беларуси1/4 финала. 1-й матч0 : 1Динамо Мн
02.12.2023Беларусь - Высшая лига30-й турДинамо Мн1 : 0
30.03.2024Беларусь - Высшая лига2-й турНафтан0 : 0
16.03.2024Беларусь - Высшая лига1-й тур2 : 1Нафтан
02.12.2023Беларусь - Высшая лига30-й тур6 : 1Нафтан
12.11.2023Беларусь - Высшая лига28-й турНафтан0 : 7
04.11.2023Беларусь - Высшая лига27-й турНафтан2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо-Брест37
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь26
3
Квалификация Лиги конференций
Неман26
4 Торпедо-БелАЗ26
5 Гомель34
6 Динамо Мн24
7 Днепр М34
8 БАТЭ34
9 Сморгонь33
10 Ислочь22
11 Арсенал32
12 Нафтан21
13 Витебск31
14 Минск31
15
Зона вылета
Слуцк31
16
Зона вылета
Шахтёр С3-16

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