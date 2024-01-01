Оснабрюк - Гройтер Фюрт 07 Апреля прямая трансляция
07 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Гройтер Фюрт, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|26.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 2
|27.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|15.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 4
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 4
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|28
|57
| 2
Повышение
|Хольштайн
|28
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|28
|48
|4
|Фортуна
|27
|46
|5
|Ганновер-96
|27
|43
|6
|Карлсруэ
|28
|42
|7
|Герта
|28
|41
|8
|Гройтер Фюрт
|27
|39
|9
|Падерборн 07
|28
|39
|10
|Нюрнберг
|28
|37
|11
|Эльверсберг
|28
|36
|12
|Магдебург
|28
|32
|13
|Веен
|28
|31
|14
|Шальке-04
|27
|31
|15
|Ганза Р
|28
|31
|16
|Айнтрахт Б
|27
|30
| 17
Зона вылета
|Кайзерслаутерн
|28
|29
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|27
|21