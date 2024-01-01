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Оснабрюк - Гройтер Фюрт 07 Апреля прямая трансляция

07 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур
Оснабрюк
Гройтер Фюрт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Гройтер Фюрт, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
ГерманияАлександер Цорнигер
История личных встреч
27.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турГройтер Фюрт4 : 0Оснабрюк
26.01.2021Германия - Вторая Бундеслига18-й турОснабрюк0 : 1Гройтер Фюрт
20.09.2020Германия - Вторая Бундеслига1-й турГройтер Фюрт1 : 1Оснабрюк
26.05.2020Германия - Вторая Бундеслига28-й турГройтер Фюрт0 : 2Оснабрюк
27.10.2019Германия - Вторая Бундеслига11-й турОснабрюк0 : 0Гройтер Фюрт
31.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й тур0 : 1Оснабрюк
15.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й турОснабрюк0 : 4
10.03.2024Германия - Вторая Бундеслига25-й тур3 : 2Оснабрюк
03.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й тур1 : 2Оснабрюк
24.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й турОснабрюк1 : 0
31.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й турГройтер Фюрт1 : 1
16.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й тур1 : 0Гройтер Фюрт
10.03.2024Германия - Вторая Бундеслига25-й турГройтер Фюрт1 : 4
02.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й тур4 : 0Гройтер Фюрт
25.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й турГройтер Фюрт2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2857
2
Повышение
Хольштайн2855
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2848
4 Фортуна2746
5 Ганновер-962743
6 Карлсруэ2842
7 Герта2841
8 Гройтер Фюрт2739
9 Падерборн 072839
10 Нюрнберг2837
11 Эльверсберг2836
12 Магдебург2832
13 Веен2831
14 Шальке-042731
15 Ганза Р2831
16 Айнтрахт Б2730
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн2829
18
Зона вылета
Оснабрюк2721

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