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Ганновер-96 - Шальке-04 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
07 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур
Ганновер-96
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Шальке-04, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
ГерманияМаттиас Кройцер
История личных встреч
28.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турШальке-043 : 2Ганновер-96
19.03.2022Германия - Вторая Бундеслига27-й турШальке-042 : 1Ганновер-96
15.10.2021Германия - Вторая Бундеслига10-й турГанновер-960 : 1Шальке-04
31.03.2019Германия - Бундеслига27-й турГанновер-960 : 1Шальке-04
03.11.2018Германия - Бундеслига10-й турШальке-043 : 1Ганновер-96
21.01.2018Германия - Бундеслига19-й турШальке-041 : 1Ганновер-96
27.08.2017Германия - Бундеслига2-й турГанновер-961 : 0Шальке-04
30.04.2016Германия - Бундеслига32-й турГанновер-961 : 3Шальке-04
04.12.2015Германия - Бундеслига15-й турШальке-043 : 1Ганновер-96
31.01.2015Германия - Бундеслига18-й турШальке-041 : 0Ганновер-96
31.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й тур0 : 3Ганновер-96
16.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й турГанновер-961 : 1
09.03.2024Германия - Вторая Бундеслига25-й тур1 : 1Ганновер-96
02.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й турГанновер-962 : 2
24.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й тур1 : 0Ганновер-96
31.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й турШальке-040 : 0
17.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й тур5 : 2Шальке-04
09.03.2024Германия - Вторая Бундеслига25-й турШальке-043 : 3
01.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й турШальке-043 : 1
24.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й тур3 : 0Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2857
2
Повышение
Хольштайн2855
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2848
4 Фортуна2746
5 Ганновер-962743
6 Карлсруэ2842
7 Герта2841
8 Гройтер Фюрт2739
9 Падерборн 072839
10 Нюрнберг2837
11 Эльверсберг2836
12 Магдебург2832
13 Веен2831
14 Шальке-042731
15 Ганза Р2831
16 Айнтрахт Б2730
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн2829
18
Зона вылета
Оснабрюк2721

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