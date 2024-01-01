Ганновер-96 - Шальке-04 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
07 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Шальке-04, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
История личных встреч
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|19.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|15.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|31.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|03.11.2018
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|21.01.2018
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|27.08.2017
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|30.04.2016
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|04.12.2015
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|31.01.2015
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|01.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|28
|57
| 2
Повышение
|Хольштайн
|28
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|28
|48
|4
|Фортуна
|27
|46
|5
|Ганновер-96
|27
|43
|6
|Карлсруэ
|28
|42
|7
|Герта
|28
|41
|8
|Гройтер Фюрт
|27
|39
|9
|Падерборн 07
|28
|39
|10
|Нюрнберг
|28
|37
|11
|Эльверсберг
|28
|36
|12
|Магдебург
|28
|32
|13
|Веен
|28
|31
|14
|Шальке-04
|27
|31
|15
|Ганза Р
|28
|31
|16
|Айнтрахт Б
|27
|30
| 17
Зона вылета
|Кайзерслаутерн
|28
|29
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|27
|21