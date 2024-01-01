Фортуна - Айнтрахт Б 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
07 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Айнтрахт Б, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 4
|24.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|20.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|08.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|11.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|15.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|31.07.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|13.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|23.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 2
|03.04.2024
|Кубок Германии
|1/2 финала
|4 : 0
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|15.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 4
|08.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|5 : 0
|15.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|08.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|28
|57
| 2
Повышение
|Хольштайн
|28
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|28
|48
|4
|Фортуна
|27
|46
|5
|Ганновер-96
|27
|43
|6
|Карлсруэ
|28
|42
|7
|Герта
|28
|41
|8
|Гройтер Фюрт
|27
|39
|9
|Падерборн 07
|28
|39
|10
|Нюрнберг
|28
|37
|11
|Эльверсберг
|28
|36
|12
|Магдебург
|28
|32
|13
|Веен
|28
|31
|14
|Шальке-04
|27
|31
|15
|Ганза Р
|28
|31
|16
|Айнтрахт Б
|27
|30
| 17
Зона вылета
|Кайзерслаутерн
|28
|29
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|27
|21