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Фортуна - Айнтрахт Б 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
07 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур
Фортуна
Айнтрахт Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Айнтрахт Б, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
27.10.2023Германия - Вторая Бундеслига11-й турАйнтрахт Б1 : 4Фортуна
24.02.2023Германия - Вторая Бундеслига22-й турФортуна3 : 1Айнтрахт Б
20.08.2022Германия - Вторая Бундеслига5-й турАйнтрахт Б2 : 2Фортуна
08.05.2021Германия - Вторая Бундеслига32-й турФортуна2 : 2Айнтрахт Б
11.01.2021Германия - Вторая Бундеслига15-й турАйнтрахт Б0 : 0Фортуна
15.12.2017Германия - Вторая Бундеслига18-й турАйнтрахт Б0 : 1Фортуна
31.07.2017Германия - Вторая Бундеслига1-й турФортуна2 : 2Айнтрахт Б
13.03.2017Германия - Вторая Бундеслига24-й турФортуна1 : 2Айнтрахт Б
23.09.2016Германия - Вторая Бундеслига7-й турАйнтрахт Б2 : 1Фортуна
15.05.2016Германия - Вторая Бундеслига34-й турАйнтрахт Б0 : 2Фортуна
03.04.2024Кубок Германии1/2 финала4 : 0Фортуна
30.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й тур1 : 3Фортуна
15.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й тур0 : 4Фортуна
08.03.2024Германия - Вторая Бундеслига25-й турФортуна2 : 0
02.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й тур2 : 2Фортуна
30.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й турАйнтрахт Б5 : 0
15.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й тур1 : 2Айнтрахт Б
08.03.2024Германия - Вторая Бундеслига25-й турАйнтрахт Б0 : 1
02.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й тур2 : 1Айнтрахт Б
24.02.2024Германия - Вторая Бундеслига23-й турАйнтрахт Б1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2857
2
Повышение
Хольштайн2855
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2848
4 Фортуна2746
5 Ганновер-962743
6 Карлсруэ2842
7 Герта2841
8 Гройтер Фюрт2739
9 Падерборн 072839
10 Нюрнберг2837
11 Эльверсберг2836
12 Магдебург2832
13 Веен2831
14 Шальке-042731
15 Ганза Р2831
16 Айнтрахт Б2730
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн2829
18
Зона вылета
Оснабрюк2721

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