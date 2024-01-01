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Самгурали - Телави 07 Апреля прямая трансляция

07 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 7-й тур
Самгурали
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Телави, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Телави
Телави
История личных встреч
21.10.2023Грузия - Высшая лига30-й турТелави2 : 1Самгурали
12.08.2023Грузия - Высшая лига21-й турСамгурали0 : 1Телави
06.05.2023Грузия - Высшая лига12-й турТелави0 : 1Самгурали
08.03.2023Грузия - Высшая лига3-й турСамгурали1 : 0Телави
15.10.2022Грузия - Высшая лига30-й турСамгурали2 : 0Телави
13.08.2022Грузия - Высшая лига21-й турТелави1 : 1Самгурали
09.05.2022Грузия - Высшая лига12-й турСамгурали2 : 1Телави
06.04.2022Грузия - Высшая лига3-й турТелави0 : 0Самгурали
20.10.2021Грузия - Высшая лига30-й турСамгурали0 : 1Телави
04.07.2021Грузия - Высшая лига21-й турТелави1 : 1Самгурали
03.04.2024Грузия - Высшая лига6-й тур2 : 0Самгурали
30.03.2024Грузия - Высшая лига5-й тур0 : 0Самгурали
15.03.2024Грузия - Высшая лига4-й турСамгурали1 : 1
11.03.2024Грузия - Высшая лига3-й тур1 : 0Самгурали
07.03.2024Грузия - Высшая лига2-й турСамгурали0 : 1
03.04.2024Грузия - Высшая лига6-й турТелави1 : 0
29.03.2024Грузия - Высшая лига5-й тур3 : 1Телави
16.03.2024Грузия - Высшая лига4-й турТелави0 : 1
11.03.2024Грузия - Высшая лига3-й тур1 : 0Телави
06.03.2024Грузия - Высшая лига2-й турТелави4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало716
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт615
3
Квалификация Лиги конференций
Дила613
4 Торпедо Кт69
5 Колхети-191378
6 Динамо Тб68
7 Телави66
8
Стыковая зона
Самтредиа66
9
Стыковая зона
Гагра64
10
Зона вылета
Самгурали62

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