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Дила - Самтредиа 07 Апреля прямая трансляция

07 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 7-й тур
Дила
Самтредиа

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Самтредиа, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турСамтредиа1 : 2Дила
02.09.2023Грузия - Высшая лига24-й турДила1 : 3Самтредиа
20.05.2023Грузия - Высшая лига15-й турСамтредиа1 : 2Дила
01.04.2023Грузия - Высшая лига6-й турДила1 : 0Самтредиа
16.10.2021Грузия - Высшая лига29-й турДила3 : 1Самтредиа
27.06.2021Грузия - Высшая лига20-й турСамтредиа1 : 2Дила
28.04.2021Грузия - Высшая лига11-й турДила1 : 1Самтредиа
05.03.2021Грузия - Высшая лига2-й турСамтредиа0 : 2Дила
03.10.2020Грузия - Высшая лига12-й турСамтредиа1 : 0Дила
27.06.2020Грузия - Высшая лига3-й турДила1 : 1Самтредиа
03.04.2024Грузия - Высшая лига6-й тур2 : 2Дила
29.03.2024Грузия - Высшая лига5-й турДила3 : 1
16.03.2024Грузия - Высшая лига4-й тур1 : 0Дила
11.03.2024Грузия - Высшая лига3-й турДила1 : 0
07.03.2024Грузия - Высшая лига2-й тур0 : 1Дила
03.04.2024Грузия - Высшая лига6-й турСамтредиа2 : 0
30.03.2024Грузия - Высшая лига5-й тур1 : 1Самтредиа
16.03.2024Грузия - Высшая лига4-й турСамтредиа1 : 3
10.03.2024Грузия - Высшая лига3-й тур2 : 2Самтредиа
06.03.2024Грузия - Высшая лига2-й турСамтредиа1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало716
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт615
3
Квалификация Лиги конференций
Дила613
4 Торпедо Кт69
5 Колхети-191378
6 Динамо Тб68
7 Телави66
8
Стыковая зона
Самтредиа66
9
Стыковая зона
Гагра64
10
Зона вылета
Самгурали62

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