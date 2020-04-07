Дила - Самтредиа 07 Апреля прямая трансляция
07 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Самтредиа, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 1
|27.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|28.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|05.03.2021
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 2
|03.10.2020
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.06.2020
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|6
|13
|4
|Торпедо Кт
|6
|9
|5
|Колхети-1913
|7
|8
|6
|Динамо Тб
|6
|8
|7
|Телави
|6
|6
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|6
|6
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|6
|4
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|6
|2