Гагра - Торпедо Кт 07 Апреля прямая трансляция
07 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Торпедо Кт, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
|29.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|4 : 1
|10.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|12.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 1
|11.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|34-й тур
|0 : 1
|06.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|26.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 3
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|6
|15
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|6
|13
|4
|Торпедо Кт
|6
|9
|5
|Колхети-1913
|7
|8
|6
|Динамо Тб
|6
|8
|7
|Телави
|6
|6
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|6
|6
| 9
Стыковая зона
|Гагра
|6
|4
| 10
Зона вылета
|Самгурали
|6
|2