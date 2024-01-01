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Гагра - Торпедо Кт 07 Апреля прямая трансляция

07 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 7-й тур
Гагра
Торпедо Кт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Торпедо Кт, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Торпедо Кт
Кутаиси
История личных встреч
29.10.2023Грузия - Высшая лига31-й турГагра1 : 2Торпедо Кт
20.08.2023Грузия - Высшая лига22-й турТорпедо Кт4 : 1Гагра
10.05.2023Грузия - Высшая лига13-й турГагра0 : 0Торпедо Кт
12.03.2023Грузия - Высшая лига4-й турТорпедо Кт3 : 1Гагра
11.11.2022Грузия - Высшая лига34-й турТорпедо Кт0 : 1Гагра
06.09.2022Грузия - Высшая лига25-й турГагра0 : 2Торпедо Кт
26.05.2022Грузия - Высшая лига16-й турТорпедо Кт1 : 0Гагра
10.04.2022Грузия - Высшая лига7-й турГагра0 : 2Торпедо Кт
03.04.2024Грузия - Высшая лига6-й тур1 : 0Гагра
30.03.2024Грузия - Высшая лига5-й турГагра0 : 0
16.03.2024Грузия - Высшая лига4-й тур1 : 3Гагра
11.03.2024Грузия - Высшая лига3-й тур2 : 1Гагра
07.03.2024Грузия - Высшая лига2-й турГагра1 : 3
02.04.2024Грузия - Высшая лига6-й турТорпедо Кт3 : 2
29.03.2024Грузия - Высшая лига5-й тур3 : 2Торпедо Кт
16.03.2024Грузия - Высшая лига4-й турТорпедо Кт1 : 0
10.03.2024Грузия - Высшая лига3-й тур1 : 0Торпедо Кт
06.03.2024Грузия - Высшая лига2-й турТорпедо Кт2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало716
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт615
3
Квалификация Лиги конференций
Дила613
4 Торпедо Кт69
5 Колхети-191378
6 Динамо Тб68
7 Телави66
8
Стыковая зона
Самтредиа66
9
Стыковая зона
Гагра64
10
Зона вылета
Самгурали62

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