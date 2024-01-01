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Шахтёр Крг - Астана 07 Апреля прямая трансляция

07 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
Шахтёр Крг
Астана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Астана, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр Крг
Караганда
Астана
Астана
История личных встреч
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й турШахтёр Крг1 : 1Астана
04.03.2023Казахстан - Премьер-лига1-й турАстана2 : 1Шахтёр Крг
06.11.2022Казахстан - Премьер-лига26-й турШахтёр Крг2 : 3Астана
05.03.2022Казахстан - Премьер-лига1-й турАстана0 : 3 ТШахтёр Крг
02.07.2021Казахстан - Премьер-лига19-й турАстана4 : 3Шахтёр Крг
23.04.2021Казахстан - Премьер-лига7-й турШахтёр Крг0 : 1Астана
21.11.2020Казахстан - Премьер-лига19-й турШахтёр Крг3 : 1Астана
20.09.2020Казахстан - Премьер-лига9-й турАстана1 : 1Шахтёр Крг
15.09.2019Казахстан - Премьер-лига26-й турАстана2 : 1Шахтёр Крг
04.08.2019Казахстан - Премьер-лига21-й турШахтёр Крг1 : 0Астана
30.03.2024Казахстан - Премьер-лига3-й турШахтёр Крг0 : 2
07.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й тур1 : 0Шахтёр Крг
02.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й тур5 : 0Шахтёр Крг
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й турШахтёр Крг1 : 1Астана
22.10.2023Казахстан - Премьер-лига25-й тур3 : 1Шахтёр Крг
31.03.2024Казахстан - Премьер-лига3-й турАстана0 : 1
05.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й тур0 : 2Астана
01.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й турАстана2 : 0
21.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20244 : 0Астана
17.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20241 : 0Астана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат48
2
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар47
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол37
4 Елимай47
5 Актобе26
6 Астана36
7 Ордабасы34
8 Туран34
9 Жетысу34
10 Женис43
11 Атырау32
12
Зона вылета
Аксу00
13
Зона вылета
Кайсар30
14
Зона вылета
Шахтёр Крг30

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