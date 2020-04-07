Туран - Ордабасы 07 Апреля прямая трансляция
07 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Ордабасы, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Туран
Туркестан
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
|04.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|16.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|07.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|30.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 3
|31.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|06.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 0
|10.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|4
|8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кызыл-Жар
|4
|7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|3
|7
|4
|Елимай
|4
|7
|5
|Актобе
|2
|6
|6
|Астана
|3
|6
|7
|Ордабасы
|3
|4
|8
|Туран
|3
|4
|9
|Жетысу
|3
|4
|10
|Женис
|4
|3
|11
|Атырау
|3
|2
| 12
Зона вылета
|Аксу
|0
|0
| 13
Зона вылета
|Кайсар
|3
|0
| 14
Зона вылета
|Шахтёр Крг
|3
|0