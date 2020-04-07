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Туран - Ордабасы 07 Апреля прямая трансляция

07 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур
Туран
Ордабасы

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Ордабасы, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Туран
Туркестан
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
04.09.2022Казахстан - Премьер-лига18-й турОрдабасы1 : 2Туран
16.04.2022Казахстан - Премьер-лига6-й турТуран0 : 0Ордабасы
18.09.2021Казахстан - Премьер-лига21-й турТуран1 : 1Ордабасы
03.05.2021Казахстан - Премьер-лига9-й турОрдабасы0 : 1Туран
30.03.2024Казахстан - Премьер-лига3-й тур0 : 2Туран
07.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й турТуран0 : 0
02.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й тур2 : 0Туран
06.11.2022Казахстан - Премьер-лига26-й тур2 : 3Туран
30.10.2022Казахстан - Премьер-лига25-й турТуран0 : 3
31.03.2024Казахстан - Премьер-лига3-й турОрдабасы1 : 2
06.03.2024Казахстан - Премьер-лига2-й тур1 : 1Ордабасы
02.03.2024Казахстан - Премьер-лига1-й турОрдабасы5 : 0
10.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20242 : 1Ордабасы
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й тур1 : 0Ордабасы
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат48
2
Квалификация Лиги конференций
Кызыл-Жар47
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол37
4 Елимай47
5 Актобе26
6 Астана36
7 Ордабасы34
8 Туран34
9 Жетысу34
10 Женис43
11 Атырау32
12
Зона вылета
Аксу00
13
Зона вылета
Кайсар30
14
Зона вылета
Шахтёр Крг30

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