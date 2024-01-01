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Детройт Ред Уингз - Баффало Сэйбрз 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
07 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
США Дон Гранато
История личных встреч
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1Баффало Сэйбрз
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 3Детройт Ред Уингз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5Детройт Ред Уингз
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 7 ББаффало Сэйбрз
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 3Детройт Ред Уингз
01.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ББаффало Сэйбрз
01.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз8 : 3Детройт Ред Уингз
17.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 0Баффало Сэйбрз
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Детройт Ред Уингз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БДетройт Ред Уингз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Детройт Ред Уингз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 2
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 3
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс77108
2 Бостон Брюинз77105
3 Каролина Харрикейнз77103
4 Флорида Пантерз77101
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7683
8 Питтсбург Пингвинз7783
9 Филадельфия Флайерз7783
10 Вашингтон Кэпиталз7682
11 Детройт Ред Уингз7682
12 Баффало Сэйбрз7779
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7570
15 Монреаль Канадиенс7570
16 Коламбус Блю Джекетс7662
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш77102
4 Виннипег Джетс7698
5 Эдмонтон Ойлерз7597
6 Нэшвилл Предаторз7692
7 Вегас Голден Найтс7692
8 Лос-Анджелес Кингз7691
9 Сент-Луис Блюз7684
10 Миннесота Уайлд7580
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7573
13 Аризона Койотс7669
14 Анахайм Дакс7754
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7542

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