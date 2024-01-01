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Чикаго Блэкхоукс - Миннесота Уайлд 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
07 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Миннесота Уайлд, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Люк Ричардсон
США Джон Хайнс
История личных встреч
08.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 2Миннесота Уайлд
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Чикаго Блэкхоукс
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс2 : 3 БМиннесота Уайлд
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд3 : 2 ОТЧикаго Блэкхоукс
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4Миннесота Уайлд
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1Чикаго Блэкхоукс
17.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Чикаго Блэкхоукс
31.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 БМиннесота Уайлд
07.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд4 : 1Чикаго Блэкхоукс
03.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс0 : 3Миннесота Уайлд
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Чикаго Блэкхоукс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Чикаго Блэкхоукс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Чикаго Блэкхоукс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1
24.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТЧикаго Блэкхоукс
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 5
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 2 Т
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5 ОТ
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс77108
2 Бостон Брюинз77105
3 Каролина Харрикейнз77103
4 Флорида Пантерз77101
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7683
8 Питтсбург Пингвинз7783
9 Филадельфия Флайерз7783
10 Вашингтон Кэпиталз7682
11 Детройт Ред Уингз7682
12 Баффало Сэйбрз7779
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7570
15 Монреаль Канадиенс7570
16 Коламбус Блю Джекетс7662
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш77102
4 Виннипег Джетс7698
5 Эдмонтон Ойлерз7597
6 Нэшвилл Предаторз7692
7 Вегас Голден Найтс7692
8 Лос-Анджелес Кингз7691
9 Сент-Луис Блюз7684
10 Миннесота Уайлд7580
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7573
13 Аризона Койотс7669
14 Анахайм Дакс7754
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7542

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