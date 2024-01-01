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Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
08 Апреля 2024 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Каролина Харрикейнз
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2Коламбус Блю Джекетс
13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 6Каролина Харрикейнз
08.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 БКаролина Харрикейнз
13.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1Коламбус Блю Джекетс
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Каролина Харрикейнз8 : 1Коламбус Блю Джекетс
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0Коламбус Блю Джекетс
14.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз0 : 6Коламбус Блю Джекетс
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 7Каролина Харрикейнз
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 5Каролина Харрикейнз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Каролина Харрикейнз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Каролина Харрикейнз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 Б
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Коламбус Блю Джекетс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Коламбус Блю Джекетс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс77108
2 Бостон Брюинз77105
3 Каролина Харрикейнз77103
4 Флорида Пантерз77101
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7683
8 Питтсбург Пингвинз7783
9 Филадельфия Флайерз7783
10 Вашингтон Кэпиталз7682
11 Детройт Ред Уингз7682
12 Баффало Сэйбрз7779
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7570
15 Монреаль Канадиенс7570
16 Коламбус Блю Джекетс7662
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш77102
4 Виннипег Джетс7698
5 Эдмонтон Ойлерз7597
6 Нэшвилл Предаторз7692
7 Вегас Голден Найтс7692
8 Лос-Анджелес Кингз7691
9 Сент-Луис Блюз7684
10 Миннесота Уайлд7580
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7573
13 Аризона Койотс7669
14 Анахайм Дакс7754
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7542

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