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Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
08 Апреля 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Аризона Койотс
16.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 0Сан-Хосе Шаркс
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 7Сан-Хосе Шаркс
11.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Сан-Хосе Шаркс
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2Аризона Койотс
31.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Сан-Хосе Шаркс
21.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 2Аризона Койотс
29.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс8 : 7 БАризона Койотс
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТАризона Койотс
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Аризона Койотс
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Сан-Хосе Шаркс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Сан-Хосе Шаркс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс7 : 4
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 8
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс8 : 4
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс77108
2 Бостон Брюинз77105
3 Каролина Харрикейнз77103
4 Флорида Пантерз77101
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7683
8 Питтсбург Пингвинз7783
9 Филадельфия Флайерз7783
10 Вашингтон Кэпиталз7682
11 Детройт Ред Уингз7682
12 Баффало Сэйбрз7779
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7570
15 Монреаль Канадиенс7570
16 Коламбус Блю Джекетс7662
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш77102
4 Виннипег Джетс7698
5 Эдмонтон Ойлерз7597
6 Нэшвилл Предаторз7692
7 Вегас Голден Найтс7692
8 Лос-Анджелес Кингз7691
9 Сент-Луис Блюз7684
10 Миннесота Уайлд7580
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7573
13 Аризона Койотс7669
14 Анахайм Дакс7754
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7542

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