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Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
08 Апреля 2024 года в 01:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
Канада Спенсер Карбери
Канада Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
27.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 3Оттава Сенаторз
19.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 1Вашингтон Кэпиталз
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТОттава Сенаторз
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Вашингтон Кэпиталз
13.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Оттава Сенаторз
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТОттава Сенаторз
26.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 7Вашингтон Кэпиталз
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5Вашингтон Кэпиталз
08.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 1Оттава Сенаторз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вашингтон Кэпиталз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Вашингтон Кэпиталз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 Б
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 1Вашингтон Кэпиталз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 6
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Оттава Сенаторз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Оттава Сенаторз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 0
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 6Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс77108
2 Бостон Брюинз77105
3 Каролина Харрикейнз77103
4 Флорида Пантерз77101
5 Торонто Мэйпл Лифс7595
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7683
8 Питтсбург Пингвинз7783
9 Филадельфия Флайерз7783
10 Вашингтон Кэпиталз7682
11 Детройт Ред Уингз7682
12 Баффало Сэйбрз7779
13 Нью-Джерси Дэвилз7676
14 Оттава Сенаторз7570
15 Монреаль Канадиенс7570
16 Коламбус Блю Джекетс7662
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз76105
2 Ванкувер Кэнакс76102
3 Колорадо Эвеланш77102
4 Виннипег Джетс7698
5 Эдмонтон Ойлерз7597
6 Нэшвилл Предаторз7692
7 Вегас Голден Найтс7692
8 Лос-Анджелес Кингз7691
9 Сент-Луис Блюз7684
10 Миннесота Уайлд7580
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7573
13 Аризона Койотс7669
14 Анахайм Дакс7754
15 Чикаго Блэкхоукс7549
16 Сан-Хосе Шаркс7542

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