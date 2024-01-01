Рейнджерс - Селтик 07 Апреля прямая трансляция
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|30.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|0 : 1
|08.04.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 31-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|02.01.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|2 : 2
|03.09.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|4 : 0
|01.05.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|30.03.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 31-й тур
|3 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|10.03.2024
|Кубок Шотландии
|1/4 финала
|0 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|02.03.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 29-й тур
|1 : 2
|31.03.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 31-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Кубок Шотландии
|1/4 финала
|4 : 2
|03.03.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 29-й тур
|2 : 0
|28.02.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 28-й тур
|7 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|31
|74
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|30
|73
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|32
|59
| 4
Плей-офф чемпионов
|Килмарнок
|32
|48
| 5
Плей-офф чемпионов
|Сент-Миррен
|32
|43
| 6
Плей-офф чемпионов
|Данди
|31
|39
| 7
Переходной турнир
|Хайберниан
|32
|38
| 8
Переходной турнир
|Мазервелл
|32
|36
| 9
Переходной турнир
|Абердин
|32
|34
| 10
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|32
|31
| 11
Переходной турнир
|Росс Каунти
|32
|27
| 12
Переходной турнир
|Ливингстон
|32
|18