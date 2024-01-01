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Рейнджерс - Селтик 07 Апреля прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
07 Апреля 2024 года в 14:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 32-й тур
Рейнджерс
Селтик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 07 Апреля 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 32-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
Главные тренеры
Бельгия Филипп Клеман
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
30.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
03.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Рейнджерс0 : 1Селтик
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
30.04.2023 Кубок Шотландии 1/2 финала Рейнджерс0 : 1Селтик
08.04.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 31-й тур Селтик3 : 2Рейнджерс
26.02.2023 Шотландия - Кубок лиги Финал Рейнджерс1 : 2Селтик
02.01.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Рейнджерс2 : 2Селтик
03.09.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 6-й тур Селтик4 : 0Рейнджерс
01.05.2022 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 2-й тур Селтик1 : 1Рейнджерс
17.04.2022 Кубок Шотландии 1/2 финала Селтик1 : 2 ДВРейнджерс
30.03.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 31-й тур Рейнджерс3 : 1
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Рейнджерс0 : 1
10.03.2024 Кубок Шотландии 1/4 финала 0 : 2Рейнджерс
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Рейнджерс
02.03.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 29-й тур Рейнджерс1 : 2
31.03.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 31-й тур 0 : 3Селтик
16.03.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур Селтик3 : 1
10.03.2024 Кубок Шотландии 1/4 финала Селтик4 : 2
03.03.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 29-й тур 2 : 0Селтик
28.02.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 28-й тур Селтик7 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Селтик3174
2
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс3073
3
Плей-офф чемпионов
Хартс3259
4
Плей-офф чемпионов
Килмарнок3248
5
Плей-офф чемпионов
Сент-Миррен3243
6
Плей-офф чемпионов
Данди3139
7
Переходной турнир
Хайберниан3238
8
Переходной турнир
Мазервелл3236
9
Переходной турнир
Абердин3234
10
Переходной турнир
Сент-Джонстон3231
11
Переходной турнир
Росс Каунти3227
12
Переходной турнир
Ливингстон3218

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