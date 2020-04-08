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Оренбург - Рубин 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
08 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Оренбург
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Рубин, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Рубин1 : 1Оренбург
05.07.2020 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Рубин1 : 0Оренбург
15.09.2019 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Оренбург2 : 1Рубин
03.05.2019 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Рубин2 : 0Оренбург
16.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Февраль 2019 Рубин0 : 1Оренбург
05.11.2018 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Оренбург1 : 0Рубин
20.09.2017 Кубок России 1/16 финала Оренбург0 : 2Рубин
11.03.2017 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Рубин0 : 0Оренбург
27.08.2016 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Оренбург1 : 1Рубин
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Оренбург0 : 1
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 1Оренбург
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Оренбург
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 3 : 1Оренбург
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур Оренбург0 : 2
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 1 : 1Рубин
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Рубин2 : 1
29.03.2024 Россия - МФЛ 3-й тур 1 : 0Рубин
15.03.2024 Россия - МФЛ 2-й тур 1 : 2Рубин
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Рубин0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2244
2 Краснодар2243
3 Динамо М2238
4 ЦСКА2236
5 Локомотив М2236
6 Спартак М2235
7 Крылья Советов2233
8 Рубин2132
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2226
12 Ахмат2220
13 Урал2220
14 Оренбург2120
15
Зона вылета
Балтика2217
16
Зона вылета
Сочи2215

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