Оренбург - Рубин 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
08 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Рубин, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|05.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|1 : 0
|15.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|03.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 0
|16.02.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Февраль 2019
|0 : 1
|05.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 0
|20.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|11.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|0 : 1
|04.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|0 : 2
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Россия - МФЛ
|2-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|22
|44
|2
|Краснодар
|22
|43
|3
|Динамо М
|22
|38
|4
|ЦСКА
|22
|36
|5
|Локомотив М
|22
|36
|6
|Спартак М
|22
|35
|7
|Крылья Советов
|22
|33
|8
|Рубин
|21
|32
|9
|Ростов
|22
|31
|10
|Пари Нижний Новгород
|22
|28
|11
|Факел
|22
|26
|12
|Ахмат
|22
|20
|13
|Урал
|22
|20
|14
|Оренбург
|21
|20
| 15
Зона вылета
|Балтика
|22
|17
| 16
Зона вылета
|Сочи
|22
|15