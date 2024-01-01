Удинезе - Интер 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
08 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Интер М, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Интер М
Милан
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|29
|зщ
|Яка Бийол
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|12
|зщ
|Хассан Камара
|37
|пз
|Роберто Перейра
|4
|пз
|Санди Ловрич
|11
|пз
|Уолас
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|26
|нп
|Флорьян Товен
|7
|нп
|Исаак Саксесс
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|5 : 1
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|04.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 2
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|04.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|79
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|59
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|50
|7
|Наполи
|31
|48
|8
|Лацио
|31
|46
|9
|Торино
|31
|44
|10
|Фиорентина
|29
|43
|11
|Монца
|31
|42
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Кальяри
|31
|30
|14
|Лечче
|31
|29
|15
|Удинезе
|30
|28
|16
|Эмполи
|31
|28
|17
|Верона
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|31
|26
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|31
|15