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Удинезе - Интер 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
08 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Удинезе
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Интер М, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Интер М
Милан
40 Нигерия вр Мадука Окойе
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
29 Словения зщ Яка Бийол
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
37 Аргентина пз Роберто Перейра
4 Словения пз Санди Ловрич
11 Бразилия пз Уолас
24 Сербия пз Лазар Самарджич
26 Франция нп Флорьян Товен
7 Нигерия нп Исаак Саксесс
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Габриэле Чоффи
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Интер М4 : 0Удинезе
18.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Интер М3 : 1Удинезе
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Удинезе3 : 1Интер М
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе1 : 2Интер М
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Интер М2 : 0Удинезе
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Интер М5 : 1Удинезе
23.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе0 : 0Интер М
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Удинезе0 : 2Интер М
14.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Интер М1 : 0Удинезе
04.05.2019 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе0 : 0Интер М
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 1Удинезе
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе0 : 2
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 2Удинезе
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Удинезе1 : 1
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур 2 : 0Удинезе
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Интер М2 : 0
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Интер М1 : 1
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1 3 : 2Интер М
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 0 : 1Интер М
04.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Интер М2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3079
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3059
4
Лига чемпионов
Болонья3158
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3050
7 Наполи3148
8 Лацио3146
9 Торино3144
10 Фиорентина2943
11 Монца3142
12 Дженоа3138
13 Кальяри3130
14 Лечче3129
15 Удинезе3028
16 Эмполи3128
17 Верона3127
18
Зона вылета
Фрозиноне3126
19
Зона вылета
Сассуоло3125
20
Зона вылета
Салернитана3115

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