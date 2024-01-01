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Каза Пия - Эшторил 08 Апреля прямая трансляция

08 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Каза Пия
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Эшторил, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
33 Ангола вр Рикарду Батишта
3 Португалия зщ Жоау Нунеш
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
21 Венесуэла пз Теласко Сеговия
8 Бразилия пз Анжело Нето
5 Португалия пз Леонарду Лелу
80 Бразилия пз Pablo
7 Португалия пз Нуну Морейра
30 Бразилия нп Фелиппе Кардозо
31 Бразилия вр Марсело Карне
13 Бразилия зщ Жоау Бассо
22 Франция зщ Eliaquim Mangala
5 Бразилия зщ Volnei
78 Португалия зщ Тиагу Араужу
10 Франция пз Рафик Гюйтан
7 Бразилия пз Винисиус Заносело
82 Португалия пз Матеуш Фернандеш
21 Португалия нп Родригу Гомеш
11 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
9 Испания нп Алехандро Маркес
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
10.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Эшторил4 : 0Каза Пия
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Каза Пия2 : 2Эшторил
16.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Эшторил2 : 0Каза Пия
23.04.2021 Португалия - Сегунда 30-й тур Эшторил1 : 1Каза Пия
30.12.2020 Португалия - Сегунда 13-й тур Каза Пия0 : 2Эшторил
09.02.2020 Португалия - Сегунда 20-й тур Эшторил4 : 1Каза Пия
25.08.2019 Португалия - Сегунда 3-й тур Каза Пия0 : 1Эшторил
31.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 0 : 4Каза Пия
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Каза Пия0 : 1
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 3 : 1Каза Пия
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Каза Пия0 : 0
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 0 : 2Каза Пия
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Эшторил1 : 0
15.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Эшторил1 : 0
10.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 3 : 1Эшторил
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Эшторил1 : 3
25.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 3 : 3Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2771
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2867
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2758
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2856
5 Витория Гимарайнш2753
6 Морейренсе2843
7 Арока2840
8 Фамаликан2734
9 Каза Пия2730
10 Фаренсе2830
11 Риу Аве2829
12 Боавишта2829
13 Жил Висенте2828
14 Эшторил2728
15 Эштрела2827
16 Портимоненсе2826
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2819

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