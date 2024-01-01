Каза Пия - Эшторил 08 Апреля прямая трансляция
08 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Эшторил, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|3
|зщ
|Жоау Нунеш
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|21
|пз
|Теласко Сеговия
|8
|пз
|Анжело Нето
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|80
|пз
|Pablo
|7
|пз
|Нуну Морейра
|30
|нп
|Фелиппе Кардозо
|31
|вр
|Марсело Карне
|13
|зщ
|Жоау Бассо
|22
|зщ
|Eliaquim Mangala
|5
|зщ
|Volnei
|78
|зщ
|Тиагу Араужу
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|82
|пз
|Матеуш Фернандеш
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|11
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|9
|нп
|Алехандро Маркес
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|10.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|16.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|23.04.2021
|Португалия - Сегунда
|30-й тур
|1 : 1
|30.12.2020
|Португалия - Сегунда
|13-й тур
|0 : 2
|09.02.2020
|Португалия - Сегунда
|20-й тур
|4 : 1
|25.08.2019
|Португалия - Сегунда
|3-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 4
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 3
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|27
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|28
|56
|5
|Витория Гимарайнш
|27
|53
|6
|Морейренсе
|28
|43
|7
|Арока
|28
|40
|8
|Фамаликан
|27
|34
|9
|Каза Пия
|27
|30
|10
|Фаренсе
|28
|30
|11
|Риу Аве
|28
|29
|12
|Боавишта
|28
|29
|13
|Жил Висенте
|28
|28
|14
|Эшторил
|27
|28
|15
|Эштрела
|28
|27
|16
|Портимоненсе
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|28
|19