Химки - Арсенал 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
08 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Арсенал, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 2
|05.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 0
|11.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|1 : 0
|25.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 0 6 : 7
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|4 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|2 : 0
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|10.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Акрон
|25
|45
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|25
|44
| 3
Плей-офф за повышение
|Химки
|24
|42
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|24
|41
|5
|Родина
|25
|41
|6
|Алания
|25
|37
|7
|Тюмень
|25
|37
|8
|Нефтехимик
|25
|37
|9
|Енисей
|25
|33
|10
|СКА-Хабаровск
|25
|31
|11
|Торпедо М
|25
|31
|12
|Шинник
|25
|31
|13
|Черноморец
|25
|30
|14
|КАМАЗ
|25
|30
|15
|Ленинградец
|25
|26
| 16
Зона вылета
|Сокол
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Кубань
|25
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|25
|22