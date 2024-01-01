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Химки - Арсенал 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
08 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Химки
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Арсенал, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
11.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Арсенал0 : 2Химки
05.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Химки1 : 2Арсенал
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Арсенал0 : 0Химки
11.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Химки1 : 0Арсенал
25.08.2020 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Арсенал1 : 1Химки
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Химки0 : 0 6 : 7
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 4 : 1Химки
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Химки1 : 3
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Химки2 : 0
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 2Химки
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Арсенал0 : 0
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Арсенал0 : 0
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Арсенал
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Арсенал2 : 0
10.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Акрон2545
2
Повышение
Динамо Мх2544
3
Плей-офф за повышение
Химки2442
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2441
5 Родина2541
6 Алания2537
7 Тюмень2537
8 Нефтехимик2537
9 Енисей2533
10 СКА-Хабаровск2531
11 Торпедо М2531
12 Шинник2531
13 Черноморец2530
14 КАМАЗ2530
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2525
17
Зона вылета
Кубань2522
18
Зона вылета
Волгарь2522

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