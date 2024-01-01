Динамо Бт - Динамо Тб 08 Апреля прямая трансляция
08 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Динамо Тб, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|6 : 2
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|12.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
|07.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|29.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|04.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 0
|20.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|01.07.2021
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 3
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|6
|15
|4
|Торпедо Кт
|7
|12
|5
|Колхети-1913
|7
|8
|6
|Динамо Тб
|6
|8
|7
|Телави
|7
|6
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|7
|6
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|7
|5
| 10
Зона вылета
|Гагра
|7
|4