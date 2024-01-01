01:22 ()
Свернуть список

Динамо Бт - Динамо Тб 08 Апреля прямая трансляция

08 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 7-й тур
Динамо Бт
Динамо Тб

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Динамо Тб, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Динамо Тб6 : 2Динамо Бт
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Бт2 : 2Динамо Тб
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Динамо Тб1 : 2Динамо Бт
12.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Бт2 : 2Динамо Тб
07.10.2022 Грузия - Высшая лига 29-й тур Динамо Тб1 : 0Динамо Бт
29.06.2022 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Бт4 : 1Динамо Тб
03.05.2022 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Тб0 : 0Динамо Бт
04.03.2022 Грузия - Высшая лига 2-й тур Динамо Бт3 : 0Динамо Тб
20.10.2021 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт1 : 1Динамо Тб
01.07.2021 Грузия - Высшая лига 21-й тур Динамо Тб1 : 2Динамо Бт
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 3 : 0Динамо Бт
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Бт3 : 2
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 0 : 1Динамо Бт
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Бт1 : 0
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 1 : 3Динамо Бт
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Тб2 : 2
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Тб1 : 1
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 0Динамо Тб
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Тб1 : 0
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 4 : 0Динамо Тб
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила716
2
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало716
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт615
4 Торпедо Кт712
5 Колхети-191378
6 Динамо Тб68
7 Телави76
8
Стыковая зона
Самтредиа76
9
Стыковая зона
Самгурали75
10
Зона вылета
Гагра74

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close