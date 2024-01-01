Аль-Хиляль - Аль-Наср 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мохаммед Бин Зайед (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 42056
08 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2023, 1/2 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Наср, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2023, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Мохаммед Бин Зайед (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Луиш Каштру
История личных встреч
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|Финал
|1 : 2 ДВ
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|1 : 4
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|3 : 4
|16.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|2 : 1
|12.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|0 : 8
|30.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|5 : 1
|15.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 3 1 : 3
Турнирная таблица
1/2 финала
| Аль-Иттихад
Аль-Вахда
|08.04
| Аль-Хиляль
Аль-Наср
|08.04
Финал
| WSF1
WSF2
|11.04