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Аль-Хиляль - Аль-Наср 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мохаммед Бин Зайед (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 42056
08 Апреля 2024 года в 22:30 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2023, 1/2 финала
Аль-Хиляль
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Наср, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2023, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Мохаммед Бин Зайед (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Португалия Луиш Каштру
История личных встреч
01.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 15-й тур Аль-Хиляль3 : 0Аль-Наср
12.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов Финал Аль-Хиляль1 : 2 ДВАль-Наср
19.10.2021 Лига чемпионов АФК - 2021 1/2 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Хиляль
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур 1 : 4Аль-Хиляль
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур Аль-Хиляль3 : 0
30.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур 3 : 4Аль-Хиляль
16.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур Аль-Хиляль2 : 1
12.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч 0 : 2Аль-Хиляль
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур 0 : 1Аль-Наср
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 0 : 8Аль-Наср
30.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур Аль-Наср5 : 1
15.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур 0 : 1Аль-Наср
11.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч Аль-Наср4 : 3 1 : 3
Турнирная таблица
1/2 финала
Аль-Иттихад
Аль-Вахда
08.04
Аль-Хиляль
Аль-Наср
08.04
Финал
WSF1
WSF2
11.04

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