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Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
08 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
16.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 4Монреаль Канадиенс
07.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
16.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2Монреаль Канадиенс
06.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
28.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4Монреаль Канадиенс
17.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Монреаль Канадиенс
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
07.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2Монреаль Канадиенс
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 5
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 8Нью-Йорк Рейнджерс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БНью-Йорк Рейнджерс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 7
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс77108
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз77103
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7697
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7783
10 Филадельфия Флайерз7883
11 Вашингтон Кэпиталз7682
12 Баффало Сэйбрз7879
13 Нью-Джерси Дэвилз7778
14 Оттава Сенаторз7670
15 Монреаль Канадиенс7670
16 Коламбус Блю Джекетс7764
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз77105
2 Ванкувер Кэнакс77102
3 Колорадо Эвеланш77102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Лос-Анджелес Кингз7793
7 Вегас Голден Найтс7692
8 Нэшвилл Предаторз7792
9 Сент-Луис Блюз7785
10 Миннесота Уайлд7680
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7669
14 Анахайм Дакс7754
15 Чикаго Блэкхоукс7651
16 Сан-Хосе Шаркс7644

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