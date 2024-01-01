Нью-Джерси Дэвилз - Нэшвилл Предаторз 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
08 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Трэвис Грин (и.о.)
|Эндрю Брюнетт
История личных встреч
|14.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|27.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|02.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|27.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|31.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|08.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|16.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|26.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|11.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|108
|2
|Бостон Брюинз
|78
|107
|3
|Каролина Харрикейнз
|77
|103
|4
|Флорида Пантерз
|78
|102
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|76
|97
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|93
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|85
|8
|Детройт Ред Уингз
|77
|84
|9
|Питтсбург Пингвинз
|77
|83
|10
|Филадельфия Флайерз
|78
|83
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|82
|12
|Баффало Сэйбрз
|78
|79
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|77
|78
|14
|Оттава Сенаторз
|76
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|76
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|77
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|77
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|77
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|77
|102
|4
|Виннипег Джетс
|77
|100
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|99
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|93
|7
|Вегас Голден Найтс
|76
|92
|8
|Нэшвилл Предаторз
|77
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|77
|85
|10
|Миннесота Уайлд
|76
|80
|11
|Сиэтл Кракен
|76
|77
|12
|Калгари Флэймз
|76
|73
|13
|Аризона Койотс
|76
|69
|14
|Анахайм Дакс
|77
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|76
|44