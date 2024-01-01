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Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
08 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
История личных встреч
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2Анахайм Дакс
20.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3Сент-Луис Блюз
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Сент-Луис Блюз
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Анахайм Дакс
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 2Анахайм Дакс
25.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Сент-Луис Блюз
13.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТАнахайм Дакс
08.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 1Сент-Луис Блюз
06.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 БАнахайм Дакс
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Анахайм Дакс
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Анахайм Дакс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Анахайм Дакс
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Анахайм Дакс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Анахайм Дакс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Сент-Луис Блюз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 ОТ
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 4
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс77108
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз77103
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7697
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7783
10 Филадельфия Флайерз7883
11 Вашингтон Кэпиталз7682
12 Баффало Сэйбрз7879
13 Нью-Джерси Дэвилз7778
14 Оттава Сенаторз7670
15 Монреаль Канадиенс7670
16 Коламбус Блю Джекетс7764
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз77105
2 Ванкувер Кэнакс77102
3 Колорадо Эвеланш77102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Лос-Анджелес Кингз7793
7 Вегас Голден Найтс7692
8 Нэшвилл Предаторз7792
9 Сент-Луис Блюз7785
10 Миннесота Уайлд7680
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7669
14 Анахайм Дакс7754
15 Чикаго Блэкхоукс7651
16 Сан-Хосе Шаркс7644

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