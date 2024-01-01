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Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
08 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Даллас Старз, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
Канада Джаред Беднар
Канада Питер Дебур
История личных встреч
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1Даллас Старз
05.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
19.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 6Колорадо Эвеланш
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Даллас Старз3 : 1Колорадо Эвеланш
02.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш4 : 3 ОТДаллас Старз
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 2Даллас Старз
04.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз7 : 3Колорадо Эвеланш
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Даллас Старз
22.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 БКолорадо Эвеланш
06.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш2 : 1Даллас Старз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Колорадо Эвеланш
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Колорадо Эвеланш
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Колорадо Эвеланш
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 4
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3 Б
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Даллас Старз
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 0
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Даллас Старз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Даллас Старз
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Даллас Старз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс77108
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз77103
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7697
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7783
10 Филадельфия Флайерз7883
11 Вашингтон Кэпиталз7682
12 Баффало Сэйбрз7879
13 Нью-Джерси Дэвилз7778
14 Оттава Сенаторз7670
15 Монреаль Канадиенс7670
16 Коламбус Блю Джекетс7764
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз77105
2 Ванкувер Кэнакс77102
3 Колорадо Эвеланш77102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Лос-Анджелес Кингз7793
7 Вегас Голден Найтс7692
8 Нэшвилл Предаторз7792
9 Сент-Луис Блюз7785
10 Миннесота Уайлд7680
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7669
14 Анахайм Дакс7754
15 Чикаго Блэкхоукс7651
16 Сан-Хосе Шаркс7644

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