Колорадо Эвеланш - Даллас Старз 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
08 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Даллас Старз, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Питер Дебур
История личных встреч
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|05.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|19.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|04.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1
|02.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 ОТ
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|04.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|27.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|77
|108
|2
|Бостон Брюинз
|78
|107
|3
|Каролина Харрикейнз
|77
|103
|4
|Флорида Пантерз
|78
|102
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|76
|97
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|93
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|85
|8
|Детройт Ред Уингз
|77
|84
|9
|Питтсбург Пингвинз
|77
|83
|10
|Филадельфия Флайерз
|78
|83
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|76
|82
|12
|Баффало Сэйбрз
|78
|79
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|77
|78
|14
|Оттава Сенаторз
|76
|70
|15
|Монреаль Канадиенс
|76
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|77
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|77
|105
|2
|Ванкувер Кэнакс
|77
|102
|3
|Колорадо Эвеланш
|77
|102
|4
|Виннипег Джетс
|77
|100
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|99
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|93
|7
|Вегас Голден Найтс
|76
|92
|8
|Нэшвилл Предаторз
|77
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|77
|85
|10
|Миннесота Уайлд
|76
|80
|11
|Сиэтл Кракен
|76
|77
|12
|Калгари Флэймз
|76
|73
|13
|Аризона Койотс
|76
|69
|14
|Анахайм Дакс
|77
|54
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|76
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|76
|44