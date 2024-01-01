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Аль-Иттихад - Аль-Вахда 08 Апреля прямая трансляция

Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
08 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2023, 1/2 финала
Аль-Иттихад
Аль-Вахда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Вахда, которое состоится 08 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2023, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Вахда
Мекка
Главные тренеры
Аргентина Марсело Гальярдо
Греция Георгиос Донис
История личных встреч
26.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 21-й тур Аль-Иттихад2 : 1Аль-Вахда
28.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 4-й тур Аль-Вахда0 : 3Аль-Иттихад
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур Аль-Иттихад0 : 0
01.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 1 : 0Аль-Иттихад
29.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур Аль-Иттихад3 : 1
16.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур 2 : 4Аль-Иттихад
12.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч Аль-Иттихад0 : 2
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур Аль-Вахда1 : 1
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 1 : 2Аль-Вахда
30.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур Аль-Вахда2 : 3
14.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур 1 : 0Аль-Вахда
07.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур 1 : 0Аль-Вахда
Турнирная таблица
1/2 финала
Аль-Иттихад
Аль-Вахда
08.04
Аль-Хиляль
Аль-Наср
08.04
Финал
WSF1
WSF2
11.04

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