22:08 ()
Свернуть список

Плимут Аргайл - Куинз Парк Рейнджерс 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
09 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Испания Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Плимут Аргайл
05.09.2020 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Плимут Аргайл3 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 1Плимут Аргайл
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Плимут Аргайл0 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 2 : 1Плимут Аргайл
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Плимут Аргайл0 : 1
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 1 : 1Плимут Аргайл
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4088
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3975
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4167
7 Ковентри Сити4063
8 Мидлсбро4161
9 Халл Сити4061
10 Престон Норт Энд4060
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Блэкберн Роверс4146
17 Куинз Парк Рейнджерс4146
18 Сток Сити4146
19 Плимут Аргайл4144
20 Миллуолл4144
21 Хаддерсфилд Таун4143
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close