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Шеффилд Уэнсдей - Норвич Сити 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
09 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Норвич Сити, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Норвич Сити3 : 1Шеффилд Уэнсдей
14.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Норвич Сити
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Норвич Сити2 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Норвич Сити2 : 2Шеффилд Уэнсдей
03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 4Норвич Сити
06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Шеффилд Уэнсдей5 : 1Норвич Сити
09.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Норвич Сити3 : 1Шеффилд Уэнсдей
04.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Шеффилд Уэнсдей5 : 1Норвич Сити
13.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Норвич Сити0 : 0Шеффилд Уэнсдей
06.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Норвич Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 6 : 0Шеффилд Уэнсдей
08.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Норвич Сити1 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 3 : 1Норвич Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Норвич Сити2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 3Норвич Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Норвич Сити5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4088
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3975
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4167
7 Ковентри Сити4063
8 Мидлсбро4161
9 Халл Сити4061
10 Престон Норт Энд4060
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Блэкберн Роверс4146
17 Куинз Парк Рейнджерс4146
18 Сток Сити4146
19 Плимут Аргайл4144
20 Миллуолл4144
21 Хаддерсфилд Таун4143
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

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