Шеффилд Уэнсдей - Норвич Сити 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
09 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Норвич Сити, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 2
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 4
|06.05.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|5 : 1
|09.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 1
|04.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|5 : 1
|13.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|06.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 2
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|2 : 0
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|6 : 0
|08.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 0
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 1
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 3
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|40
|88
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|41
|87
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|41
|86
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|39
|75
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|41
|69
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|41
|67
|7
|Ковентри Сити
|40
|63
|8
|Мидлсбро
|41
|61
|9
|Халл Сити
|40
|61
|10
|Престон Норт Энд
|40
|60
|11
|Кардифф Сити
|41
|56
|12
|Бристоль Сити
|41
|54
|13
|Сандерленд
|41
|52
|14
|Уотфорд
|41
|51
|15
|Суонси Сити
|41
|47
|16
|Блэкберн Роверс
|41
|46
|17
|Куинз Парк Рейнджерс
|41
|46
|18
|Сток Сити
|41
|46
|19
|Плимут Аргайл
|41
|44
|20
|Миллуолл
|41
|44
|21
|Хаддерсфилд Таун
|41
|43
| 22
Зона вылета
|Бирмингем Сити
|41
|42
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|41
|42
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|41
|23