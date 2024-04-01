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Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
09 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 3Престон Норт Энд
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Престон Норт Энд3 : 1Хаддерсфилд Таун
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Престон Норт Энд1 : 2Хаддерсфилд Таун
18.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 1Престон Норт Энд
09.08.2022 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Хаддерсфилд Таун1 : 4Престон Норт Энд
09.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Престон Норт Энд0 : 0Хаддерсфилд Таун
17.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0Престон Норт Энд
27.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Престон Норт Энд3 : 0Хаддерсфилд Таун
24.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 2Престон Норт Энд
04.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0Престон Норт Энд
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Престон Норт Энд3 : 0
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1Престон Норт Энд
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Престон Норт Энд1 : 2
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 1Хаддерсфилд Таун
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 3
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Хаддерсфилд Таун
10.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4088
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3975
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4167
7 Ковентри Сити4063
8 Мидлсбро4161
9 Халл Сити4061
10 Престон Норт Энд4060
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Блэкберн Роверс4146
17 Куинз Парк Рейнджерс4146
18 Сток Сити4146
19 Плимут Аргайл4144
20 Миллуолл4144
21 Хаддерсфилд Таун4143
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

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