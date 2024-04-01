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Миллуолл - Лестер Сити 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
09 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Миллуолл
Лестер Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Лестер Сити, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
06.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Миллуолл2 : 3Лестер Сити
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Лестер Сити3 : 2Миллуолл
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Миллуолл0 : 2Лестер Сити
18.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Миллуолл1 : 0Лестер Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 1 : 0Миллуолл
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 1Миллуолл
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Миллуолл1 : 1
17.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Миллуолл
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Миллуолл1 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лестер Сити2 : 1
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Лестер Сити3 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 0Лестер Сити
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 4 : 2Лестер Сити
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 2 : 2Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4088
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3975
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4167
7 Ковентри Сити4063
8 Мидлсбро4161
9 Халл Сити4061
10 Престон Норт Энд4060
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Блэкберн Роверс4146
17 Куинз Парк Рейнджерс4146
18 Сток Сити4146
19 Плимут Аргайл4144
20 Миллуолл4144
21 Хаддерсфилд Таун4143
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

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