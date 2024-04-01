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Лидс Юнайтед - Сандерленд 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
09 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур
Лидс Юнайтед
Сандерленд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Сандерленд, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 42-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Англия Тони Моубрей
Англия Майкл Бил
Англия Майкл Бил
История личных встреч
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
07.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Сандерленд
19.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Сандерленд0 : 2Лидс Юнайтед
04.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд1 : 0Лидс Юнайтед
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 2 : 1Лидс Юнайтед
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
17.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
08.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Сандерленд0 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сандерленд1 : 5
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 2Сандерленд
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сандерленд0 : 0
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур 4 : 2Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4088
2
Повышение
Ипсвич Таун4187
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4186
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3975
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4169
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4167
7 Ковентри Сити4063
8 Мидлсбро4161
9 Халл Сити4061
10 Престон Норт Энд4060
11 Кардифф Сити4156
12 Бристоль Сити4154
13 Сандерленд4152
14 Уотфорд4151
15 Суонси Сити4147
16 Блэкберн Роверс4146
17 Куинз Парк Рейнджерс4146
18 Сток Сити4146
19 Плимут Аргайл4144
20 Миллуолл4144
21 Хаддерсфилд Таун4143
22
Зона вылета
Бирмингем Сити4142
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4142
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4123

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