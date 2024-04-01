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Торонто Мэйпл Лифс - Питтсбург Пингвинз 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
09 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Питтсбург Пингвинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 09 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
США Майк Салливан
История личных встреч
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 0Питтсбург Пингвинз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
27.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
16.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз2 : 5Торонто Мэйпл Лифс
12.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Питтсбург Пингвинз
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Питтсбург Пингвинз
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс0 : 2Питтсбург Пингвинз
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз7 : 1Торонто Мэйпл Лифс
21.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 0Питтсбург Пингвинз
19.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 1
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Питтсбург Пингвинз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Питтсбург Пингвинз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Питтсбург Пингвинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 БПиттсбург Пингвинз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7697
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7783
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс77102
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7692
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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