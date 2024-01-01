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Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймз 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
10 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймз, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
США Дэвид Куинн
Канада Райан Хаска
История личных встреч
16.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 6Сан-Хосе Шаркс
13.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 1Сан-Хосе Шаркс
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 3Сан-Хосе Шаркс
21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 7Калгари Флэймз
19.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Калгари Флэймз
08.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4Калгари Флэймз
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4Сан-Хосе Шаркс
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 3Калгари Флэймз
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4Сан-Хосе Шаркс
11.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 6Калгари Флэймз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТ
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 4Сан-Хосе Шаркс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Калгари Флэймз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 5
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Калгари Флэймз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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