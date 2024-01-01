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Сиэтл Кракен - Аризона Койотс 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
10 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Аризона Койотс, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
23.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1 ОТСиэтл Кракен
08.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 БСиэтл Кракен
11.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Сиэтл Кракен
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 2Аризона Койотс
04.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен8 : 1Аризона Койотс
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Сиэтл Кракен
10.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 5Аризона Койотс
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 4Сиэтл Кракен
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Сиэтл Кракен
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Сиэтл Кракен
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Сиэтл Кракен
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен4 : 2
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Аризона Койотс
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс7 : 4
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 8
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс8 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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