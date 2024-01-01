Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
10 Апреля 2024 года в 04:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Джон Хайнс
История личных встреч
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|25.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4
|30.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|16.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 5
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 2 ОТ
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Т
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|78
|110
|2
|Бостон Брюинз
|78
|107
|3
|Каролина Харрикейнз
|78
|105
|4
|Флорида Пантерз
|78
|102
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|99
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|93
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|85
|8
|Детройт Ред Уингз
|77
|84
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|77
|83
|11
|Филадельфия Флайерз
|78
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|78
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|78
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|77
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|77
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|78
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|78
|107
|2
|Ванкувер Кэнакс
|78
|104
|3
|Колорадо Эвеланш
|78
|102
|4
|Виннипег Джетс
|77
|100
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|99
|6
|Нэшвилл Предаторз
|78
|94
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|77
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|78
|87
|10
|Миннесота Уайлд
|77
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|76
|77
|12
|Калгари Флэймз
|76
|73
|13
|Аризона Койотс
|77
|71
|14
|Анахайм Дакс
|78
|55
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|77
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|77
|44