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Даллас Старз - Баффало Сэйбрз 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
10 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
США Дон Гранато
История личных встреч
07.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2Даллас Старз
10.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 10Даллас Старз
24.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
27.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 2Баффало Сэйбрз
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 5Даллас Старз
17.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Баффало Сэйбрз
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 0Даллас Старз
13.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 2Даллас Старз
31.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 0Баффало Сэйбрз
20.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 7Даллас Старз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Даллас Старз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Даллас Старз
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 0
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Даллас Старз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Даллас Старз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Баффало Сэйбрз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 2
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 3
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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