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Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
10 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Джим Хиллер (и.о.)
История личных встреч
25.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 2 БАнахайм Дакс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 5Лос-Анджелес Кингз
04.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз4 : 1Анахайм Дакс
30.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс3 : 4Лос-Анджелес Кингз
25.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 5Лос-Анджелес Кингз
18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 6Лос-Анджелес Кингз
21.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 1Анахайм Дакс
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз6 : 3Анахайм Дакс
05.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Анахайм Дакс5 : 4Лос-Анджелес Кингз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 6 Б
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 3
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Анахайм Дакс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Анахайм Дакс
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 1Анахайм Дакс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 3
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Лос-Анджелес Кингз
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Лос-Анджелес Кингз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Лос-Анджелес Кингз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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