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Нэшвилл Предаторз - Виннипег Джетс 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
10 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Виннипег Джетс, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Виннипег Джетс
Виннипег
74 Финляндия вр Юусе Сарос
32 Финляндия вр Кевин Ланкинен
59 Швейцария зщ Роман Йози
27 США зщ Райан Макдона
45 Канада зщ Александр Каррье
3 Канада зщ Жереми Лозон
2 Канада зщ Люк Шенн
24 США зщ Спенсер Стастни
14 Швеция нп Густав Нюквист
90 Канада нп Райан О'Райлли
9 Швеция нп Филип Форсберг
21 Канада нп Энтони Бовиллье
10 Канада нп Колтон Сиссонс
16 США нп Джейсон Цукер
77 Канада нп Люк Евангелиста
82 США нп Томми Новак
17 Канада нп Марк Янковски
44 США нп Кифер Шервуд
47 США нп Майкл Маккэррон
36 США нп Коул Смит
37 США вр Коннор Хеллебайк
39 Канада вр Лоран Броссуа
2 Канада зщ Дилан Демело
44 Канада зщ Джош Моррисси
4 США зщ Нил Пионк
5 Канада зщ Бренден Диллон
64 Канада зщ Логан Стэнли
54 США зщ Дилан Сэмберг
13 Канада нп Габриэль Виларди
55 Канада нп Марк Шайфли
27 Дания нп Николай Элерс
91 Канада нп Коул Перфетти
23 Канада нп Шон Монахан
81 США нп Кайл Коннор
22 США нп Мэйсон Эпплтон
17 Канада нп Адам Лаури
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
9 США нп Алекс Иафалло
7 Россия нп Владислав Наместников
36 Канада нп Морган Бэррон
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Нэшвилл Предаторз
27.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2Виннипег Джетс
10.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Нэшвилл Предаторз
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 0Нэшвилл Предаторз
18.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3 ОТВиннипег Джетс
25.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Виннипег Джетс
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз
13.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5Виннипег Джетс
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Виннипег Джетс
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 4Нэшвилл Предаторз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 БНэшвилл Предаторз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Нэшвилл Предаторз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 3
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 3
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Нэшвилл Предаторз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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