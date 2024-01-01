Нэшвилл Предаторз - Виннипег Джетс 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
10 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Виннипег Джетс, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Виннипег Джетс
Виннипег
|74
|вр
|Юусе Сарос
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|59
|зщ
|Роман Йози
|27
|зщ
|Райан Макдона
|45
|зщ
|Александр Каррье
|3
|зщ
|Жереми Лозон
|2
|зщ
|Люк Шенн
|24
|зщ
|Спенсер Стастни
|14
|нп
|Густав Нюквист
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|9
|нп
|Филип Форсберг
|21
|нп
|Энтони Бовиллье
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|16
|нп
|Джейсон Цукер
|77
|нп
|Люк Евангелиста
|82
|нп
|Томми Новак
|17
|нп
|Марк Янковски
|44
|нп
|Кифер Шервуд
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|36
|нп
|Коул Смит
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|2
|зщ
|Дилан Демело
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|4
|зщ
|Нил Пионк
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|64
|зщ
|Логан Стэнли
|54
|зщ
|Дилан Сэмберг
|13
|нп
|Габриэль Виларди
|55
|нп
|Марк Шайфли
|27
|нп
|Николай Элерс
|91
|нп
|Коул Перфетти
|23
|нп
|Шон Монахан
|81
|нп
|Кайл Коннор
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|17
|нп
|Адам Лаури
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|9
|нп
|Алекс Иафалло
|7
|нп
|Владислав Наместников
|36
|нп
|Морган Бэррон
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Рик Боунесс
История личных встреч
|14.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|27.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|18.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|25.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|13.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|21.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|78
|110
|2
|Бостон Брюинз
|78
|107
|3
|Каролина Харрикейнз
|78
|105
|4
|Флорида Пантерз
|78
|102
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|99
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|93
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|85
|8
|Детройт Ред Уингз
|77
|84
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|77
|83
|11
|Филадельфия Флайерз
|78
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|78
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|78
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|77
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|77
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|78
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|78
|107
|2
|Ванкувер Кэнакс
|78
|104
|3
|Колорадо Эвеланш
|78
|102
|4
|Виннипег Джетс
|77
|100
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|99
|6
|Нэшвилл Предаторз
|78
|94
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|77
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|78
|87
|10
|Миннесота Уайлд
|77
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|76
|77
|12
|Калгари Флэймз
|76
|73
|13
|Аризона Койотс
|77
|71
|14
|Анахайм Дакс
|78
|55
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|77
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|77
|44