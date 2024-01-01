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Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерз 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
35 Канада вр Сэм Монтембо
30 США вр Кейден Примо
58 Канада зщ Дэвид Савар
8 Канада зщ Майк Мэтисон
26 Канада зщ Джонатан Ковачевич
54 США зщ Джордан Харрис
52 Канада зщ Джастин Бэррон
47 США зщ Джейден Страбл
28 США нп Кристиан Дворак
20 Словакия нп Юрай Слафковски
14 Канада нп Ник Судзуки
22 США нп Коул Кофилд
40 Финляндия нп Йоэль Армиа
15 Канада нп Алекс Ньюхук
11 Канада нп Брендан Галлахер
17 Канада нп Джош Андерсон
71 Канада нп Джейк Эванс
70 Канада нп Таннер Пирсон
49 Канада нп Рафаэль Арве-Пинар
36 США нп Колин Уайт
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
82 Россия вр Иван Федотов
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
8 США зщ Кэм Йорк
9 Канада зщ Джейми Драйсдейл
24 США зщ Ник Силер
23 США зщ Ронни Аттард
5 Россия зщ Егор Замула
14 Канада нп Шон Кутюрье
74 Канада нп Оуэн Типпетт
48 Канада нп Морган Фрост
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
11 Канада нп Трэвис Конечны
21 Канада нп Скотт Лотон
86 США нп Джоэль Фараби
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
25 США нп Райан Пилинг
62 Швеция нп Олле Люкселль
10 США нп Бобби Бринк
27 США нп Ноа Кейтс
Главные тренеры
Канада Мартен Сан-Луи
США Джон Торторелла
История личных встреч
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 1Филадельфия Флайерз
11.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2 БМонреаль Канадиенс
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2Монреаль Канадиенс
25.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 5Монреаль Канадиенс
20.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 4 БФиладельфия Флайерз
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 6Филадельфия Флайерз
14.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 2 БФиладельфия Флайерз
22.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Монреаль Канадиенс2 : 3Филадельфия Флайерз
20.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Филадельфия Флайерз3 : 5Монреаль Канадиенс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Монреаль Канадиенс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 7
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Филадельфия Флайерз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Филадельфия Флайерз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТ
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 5
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 1Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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