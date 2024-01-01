Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерз 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21105
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Ли (Сейнт Джон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|30
|вр
|Кейден Примо
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|47
|зщ
|Джейден Страбл
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|17
|нп
|Джош Андерсон
|71
|нп
|Джейк Эванс
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
|36
|нп
|Колин Уайт
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|82
|вр
|Иван Федотов
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|9
|зщ
|Джейми Драйсдейл
|24
|зщ
|Ник Силер
|23
|зщ
|Ронни Аттард
|5
|зщ
|Егор Замула
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|48
|нп
|Морган Фрост
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|21
|нп
|Скотт Лотон
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|25
|нп
|Райан Пилинг
|62
|нп
|Олле Люкселль
|10
|нп
|Бобби Бринк
|27
|нп
|Ноа Кейтс
Главные тренеры
|Мартен Сан-Луи
|Джон Торторелла
История личных встреч
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|11.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|22.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|14.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|22.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 6-й матч
|2 : 3
|20.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток. 5-й матч
|3 : 5
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|78
|110
|2
|Бостон Брюинз
|78
|107
|3
|Каролина Харрикейнз
|78
|105
|4
|Флорида Пантерз
|78
|102
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|99
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|93
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|85
|8
|Детройт Ред Уингз
|77
|84
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|77
|83
|11
|Филадельфия Флайерз
|78
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|78
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|78
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|77
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|77
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|78
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|78
|107
|2
|Ванкувер Кэнакс
|78
|104
|3
|Колорадо Эвеланш
|78
|102
|4
|Виннипег Джетс
|77
|100
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|99
|6
|Нэшвилл Предаторз
|78
|94
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|77
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|78
|87
|10
|Миннесота Уайлд
|77
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|76
|77
|12
|Калгари Флэймз
|76
|73
|13
|Аризона Койотс
|77
|71
|14
|Анахайм Дакс
|78
|55
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|77
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|77
|44