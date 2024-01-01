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Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4Бостон Брюинз
25.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3Каролина Харрикейнз
27.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 4 ББостон Брюинз
30.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1Бостон Брюинз
25.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
14.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 7-й матч Каролина Харрикейнз3 : 2Бостон Брюинз
13.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Бостон Брюинз5 : 2Каролина Харрикейнз
11.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз5 : 1Бостон Брюинз
08.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Бостон Брюинз5 : 2Каролина Харрикейнз
07.05.2022 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Бостон Брюинз4 : 2Каролина Харрикейнз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 ОТ
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4Бостон Брюинз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Бостон Брюинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ББостон Брюинз
28.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Бостон Брюинз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 0
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 2
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4Бостон Брюинз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Каролина Харрикейнз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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