Тампа-Бэй Лайтнинг - Коламбус Блю Джекетс 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
|88
|вр
|Андрей Василевский
|90
|вр
|Мэтт Томкинс
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|78
|зщ
|Эмиль Лиллеберг
|84
|нп
|Таннер Жанно
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|10
|нп
|Энтони Дюклер
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|41
|нп
|Митчелл Чаффи
|20
|нп
|Ник Пол
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|73
|вр
|Джет Гривз
|32
|вр
|Малкольм Суббэн
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|8
|зщ
|Зак Веренски
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|9
|зщ
|Иван Проворов
|55
|зщ
|Давид Иржичек
|77
|зщ
|Ник Бланкенбург
|7
|нп
|Шон Курали
|92
|нп
|Александер Нюландер
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|13
|нп
|Джонни Годро
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|42
|нп
|Александр Тексье
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|82
|нп
|Микаэль Пюухтия
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|16
|нп
|Брендан Гонс
|67
|нп
|Джеймс Малатеста
Главные тренеры
|Джон Купер
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|11.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|11.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|05.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|26.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|78
|110
|2
|Бостон Брюинз
|78
|107
|3
|Каролина Харрикейнз
|78
|105
|4
|Флорида Пантерз
|78
|102
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|99
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|93
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|85
|8
|Детройт Ред Уингз
|77
|84
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|77
|83
|11
|Филадельфия Флайерз
|78
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|78
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|78
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|77
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|77
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|78
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|78
|107
|2
|Ванкувер Кэнакс
|78
|104
|3
|Колорадо Эвеланш
|78
|102
|4
|Виннипег Джетс
|77
|100
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|99
|6
|Нэшвилл Предаторз
|78
|94
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|77
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|78
|87
|10
|Миннесота Уайлд
|77
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|76
|77
|12
|Калгари Флэймз
|76
|73
|13
|Аризона Койотс
|77
|71
|14
|Анахайм Дакс
|78
|55
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|77
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|77
|44