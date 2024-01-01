01:27 ()
Свернуть список

Тампа-Бэй Лайтнинг - Коламбус Блю Джекетс 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Картер Сандлак (Лондон, Канада);
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джекетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
88 Россия вр Андрей Василевский
90 Канада вр Мэтт Томкинс
43 Канада зщ Даррен Рэддиш
77 Швеция зщ Виктор Хедман
81 Словакия зщ Эрик Чернак
24 Канада зщ Мэтт Дамба
48 США зщ Ник Пербикс
78 Норвегия зщ Эмиль Лиллеберг
84 Канада нп Таннер Жанно
71 Канада нп Энтони Чирелли
86 Россия нп Никита Кучеров
21 Канада нп Брейден Пойнт
10 Канада нп Энтони Дюклер
91 Канада нп Стивен Стэмкос
38 Канада нп Брэндон Хагель
41 США нп Митчелл Чаффи
20 Канада нп Ник Пол
23 США нп Майки Эйссимонт
11 США нп Люк Гленденинг
64 США нп Тайлер Мотт
73 Канада вр Джет Гривз
32 Канада вр Малкольм Суббэн
78 Канада зщ Дэймон Сиверсон
8 США зщ Зак Веренски
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
9 Россия зщ Иван Проворов
55 Чехия зщ Давид Иржичек
77 США зщ Ник Бланкенбург
7 США нп Шон Курали
92 Швеция нп Александер Нюландер
10 Россия нп Дмитрий Воронков
13 США нп Джонни Годро
86 Россия нп Кирилл Марченко
4 Канада нп Коул Силлинджер
42 Франция нп Александр Тексье
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
82 Финляндия нп Микаэль Пюухтия
24 Канада нп Мэтью Оливье
16 Канада нп Брендан Гонс
67 Канада нп Джеймс Малатеста
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
11.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
11.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Коламбус Блю Джекетс
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Коламбус Блю Джекетс
15.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Коламбус Блю Джекетс
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
26.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Коламбус Блю Джекетс
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Коламбус Блю Джекетс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 2
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close