Детройт Ред Уингз - Вашингтон Кэпиталз 10 Апреля прямая трансляция

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Рассказываем о раскладах в каждой из конференций — гораздо более жаркой получится битва на Востоке.А вот на Западе интриги нет Мясорубка на Востоке — выдержит ли Овечкин? Полный расклад перед плей-офф НХЛ 0'Регулярный сезон в НХЛ входит в завершающую стадию, и одна из главных её интриг для российских болельщиков — смогут ли Александр Овечкин и «Вашингтон» выйти в плей-офф.Следим за попыткой «Кэпиталз» обеспечить себе участие в Кубке СтэнлиLive Овечкин вновь не попадёт в плей-офф? Турнирные расклады НХЛ! LIVE 0'Александр Овечкин стал первым хоккеистом, наколотившим 850 шайб в составе одного клуба.Превзойти такой результат будет крайне тяжело Овечкин наколотил 850 голов за один клуб НХЛ! А кто в преследователях? 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.