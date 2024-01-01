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Детройт Ред Уингз - Вашингтон Кэпиталз 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Дэн О'Рурк (Калгари, Канада);
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
34 США вр Алекс Лайон
47 Канада вр Джеймс Раймер
2 Финляндия зщ Олли Мяяття
53 Германия зщ Мориц Зайдер
8 Канада зщ Бен Шьяро
46 США зщ Джефф Питри
77 Швеция зщ Симон Эдвинссон
41 США зщ Шейн Гостисбер
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
71 США нп Дилан Ларкин
57 Канада нп Дэвид Перрон
88 США нп Патрик Кейн
37 США нп Джей Ти Комфер
93 США нп Алекс Дебринкэт
36 США нп Кристиан Фишер
18 США нп Эндрю Копп
14 Канада нп Робби Фаббри
17 Нидерланды нп Даниэль Спронг
21 США нп Остин Чарник
90 Канада нп Джо Велено
79 США вр Чарли Линдгрен
35 Канада вр Дарси Кемпер
74 США зщ Джон Карлсон
42 Словакия зщ Мартин Фехервари
3 США зщ Ник Дженсен
46 Канада зщ Лукас Джохансен
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
27 Россия зщ Александр Алексеев
77 США нп Ти Джей Оши
43 Канада нп Том Уилсон
17 Канада нп Дилан Строум
8 Россия нп Александр Овечкин
24 Канада нп Коннор Макмайкл
21 Беларусь нп Алексей Протас
15 США нп Сонни Милано
29 Канада нп Хендрикс Лапьер
67 США нп Макс Пасиоретти
96 Канада нп Николя Обе-Кюбель
26 США нп Ник Дауд
47 Канада нп Бек Маленстин
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз8 : 3Вашингтон Кэпиталз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз5 : 2Вашингтон Кэпиталз
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз4 : 3Детройт Ред Уингз
22.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 3Детройт Ред Уингз
20.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
04.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 1Вашингтон Кэпиталз
06.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз4 : 2Детройт Ред Уингз
01.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз0 : 2Вашингтон Кэпиталз
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 3Вашингтон Кэпиталз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 1
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Детройт Ред Уингз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БДетройт Ред Уингз
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Детройт Ред Уингз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вашингтон Кэпиталз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Вашингтон Кэпиталз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 Б
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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