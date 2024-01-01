Детройт Ред Уингз - Вашингтон Кэпиталз 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Дэн О'Рурк (Калгари, Канада);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|34
|вр
|Алекс Лайон
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|46
|зщ
|Джефф Питри
|77
|зщ
|Симон Эдвинссон
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|88
|нп
|Патрик Кейн
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|18
|нп
|Эндрю Копп
|14
|нп
|Робби Фаббри
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|21
|нп
|Остин Чарник
|90
|нп
|Джо Велено
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|46
|зщ
|Лукас Джохансен
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|27
|зщ
|Александр Алексеев
|77
|нп
|Ти Джей Оши
|43
|нп
|Том Уилсон
|17
|нп
|Дилан Строум
|8
|нп
|Александр Овечкин
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
|21
|нп
|Алексей Протас
|15
|нп
|Сонни Милано
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|26
|нп
|Ник Дауд
|47
|нп
|Бек Маленстин
Главные тренеры
|Дерек Лалонд
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|28.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 2
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|20.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|04.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|01.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 2
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|78
|110
|2
|Бостон Брюинз
|78
|107
|3
|Каролина Харрикейнз
|78
|105
|4
|Флорида Пантерз
|78
|102
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|99
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|93
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|85
|8
|Детройт Ред Уингз
|77
|84
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|77
|83
|11
|Филадельфия Флайерз
|78
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|78
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|78
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|77
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|77
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|78
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|78
|107
|2
|Ванкувер Кэнакс
|78
|104
|3
|Колорадо Эвеланш
|78
|102
|4
|Виннипег Джетс
|77
|100
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|99
|6
|Нэшвилл Предаторз
|78
|94
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|77
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|78
|87
|10
|Миннесота Уайлд
|77
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|76
|77
|12
|Калгари Флэймз
|76
|73
|13
|Аризона Койотс
|77
|71
|14
|Анахайм Дакс
|78
|55
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|77
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|77
|44