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Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
Канада Патрик Руа
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Нью-Йорк Айлендерс
18.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 6 ОТНью-Йорк Рейнджерс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
27.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
09.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
27.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 0
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 5
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 8Нью-Йорк Рейнджерс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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