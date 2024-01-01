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Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мэйпл Лифс 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Крис Руни (Бостон, США);
Нью-Джерси Дэвилз
Торонто Мэйпл Лифс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
Канада Трэвис Грин (и.о.)
Канада Шелдон Киф
История личных встреч
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
24.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Нью-Джерси Дэвилз
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 7Торонто Мэйпл Лифс
01.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 4Нью-Джерси Дэвилз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 4Нью-Джерси Дэвилз
28.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 5 ОТТоронто Мэйпл Лифс
11.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 Б
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Джерси Дэвилз
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2 ОТ
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 4
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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