Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Оттава Сенаторз
Оттава
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|77
|зщ
|Нико Миккола
|26
|зщ
|Увис Балинскис
|28
|зщ
|Джош Махура
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|16
|нп
|Александр Барков
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|21
|нп
|Ник Казинс
|17
|нп
|Эван Родригес
|15
|нп
|Антон Лунделль
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|94
|нп
|Райан Ломберг
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|12
|нп
|Джона Гаджович
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|31
|вр
|Антон Форсберг
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|72
|зщ
|Тома Шабо
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|57
|нп
|Шейн Пинто
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|28
|нп
|Клод Жиру
|71
|нп
|Ридли Грейг
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|27
|нп
|Паркер Келли
|12
|нп
|Марк Кастелиц
|14
|нп
|Борис Катчук
|17
|нп
|Зак Макьюэн
|13
|нп
|Иржи Смейкал
|20
|нп
|Боконджи Имама
Главные тренеры
|Пол Морис
|Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|21.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|01.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 2
|07.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|28.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|27.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|04.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|78
|110
|2
|Бостон Брюинз
|78
|107
|3
|Каролина Харрикейнз
|78
|105
|4
|Флорида Пантерз
|78
|102
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|77
|99
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|77
|93
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|77
|85
|8
|Детройт Ред Уингз
|77
|84
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|77
|83
|11
|Филадельфия Флайерз
|78
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|78
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|78
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|77
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|77
|70
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|78
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|78
|107
|2
|Ванкувер Кэнакс
|78
|104
|3
|Колорадо Эвеланш
|78
|102
|4
|Виннипег Джетс
|77
|100
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|99
|6
|Нэшвилл Предаторз
|78
|94
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|77
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|77
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|78
|87
|10
|Миннесота Уайлд
|77
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|76
|77
|12
|Калгари Флэймз
|76
|73
|13
|Аризона Койотс
|77
|71
|14
|Анахайм Дакс
|78
|55
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|77
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|77
|44