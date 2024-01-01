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Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
10 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США)
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Оттава Сенаторз, которое состоится 10 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Оттава Сенаторз
Оттава
72 Россия вр Сергей Бобровский
41 США вр Энтони Столарз
62 Канада зщ Брэндон Монтур
42 Швеция зщ Густав Форслинг
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
77 Финляндия зщ Нико Миккола
26 Латвия зщ Увис Балинскис
28 Канада зщ Джош Махура
13 Канада нп Сэм Райнхарт
16 Финляндия нп Александр Барков
10 Россия нп Владимир Тарасенко
19 США нп Мэттью Ткачук
9 Канада нп Сэм Беннетт
21 Канада нп Ник Казинс
17 Канада нп Эван Родригес
15 Финляндия нп Антон Лунделль
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
94 Канада нп Райан Ломберг
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
12 Канада нп Джона Гаджович
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
31 Швеция вр Антон Форсберг
2 Россия зщ Артём Зуб
85 США зщ Джейк Сандерсон
24 Канада зщ Джейкоб Бернард-Докер
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
72 Канада зщ Тома Шабо
19 Канада нп Дрейк Батерсон
57 США нп Шейн Пинто
7 США нп Брэди Ткачук
28 Канада нп Клод Жиру
71 Канада нп Ридли Грейг
21 Канада нп Мэтью Жозеф
27 Канада нп Паркер Келли
12 США нп Марк Кастелиц
14 Канада нп Борис Катчук
17 Канада нп Зак Макьюэн
13 Чехия нп Иржи Смейкал
20 Канада нп Боконджи Имама
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 6Флорида Пантерз
21.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 ОТОттава Сенаторз
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 5Флорида Пантерз
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Оттава Сенаторз4 : 2Флорида Пантерз
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз7 : 2Оттава Сенаторз
28.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Флорида Пантерз
29.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 3Оттава Сенаторз
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 4Флорида Пантерз
27.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 БФлорида Пантерз
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 0Оттава Сенаторз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТФлорида Пантерз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 6Флорида Пантерз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Флорида Пантерз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Флорида Пантерз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 Б
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТОттава Сенаторз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 6Флорида Пантерз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Оттава Сенаторз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс78110
2 Бостон Брюинз78107
3 Каролина Харрикейнз78105
4 Флорида Пантерз78102
5 Торонто Мэйпл Лифс7799
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7793
7 Нью-Йорк Айлендерс7785
8 Детройт Ред Уингз7784
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Вашингтон Кэпиталз7783
11 Филадельфия Флайерз7883
12 Нью-Джерси Дэвилз7879
13 Баффало Сэйбрз7879
14 Оттава Сенаторз7772
15 Монреаль Канадиенс7770
16 Коламбус Блю Джекетс7864
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз78107
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш78102
4 Виннипег Джетс77100
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7894
7 Лос-Анджелес Кингз7793
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7782
11 Сиэтл Кракен7677
12 Калгари Флэймз7673
13 Аризона Койотс7771
14 Анахайм Дакс7855
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7744

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