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Самтредиа - Телави 11 Апреля прямая трансляция

11 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 8-й тур
Самтредиа
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Телави, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Телави
Телави
История личных встреч
02.10.2023Грузия - Высшая лига28-й турТелави1 : 1Самтредиа
06.08.2023Грузия - Высшая лига19-й турСамтредиа0 : 2Телави
26.04.2023Грузия - Высшая лига10-й турТелави0 : 1Самтредиа
25.02.2023Грузия - Высшая лига1-й турСамтредиа1 : 0Телави
03.10.2021Грузия - Высшая лига28-й турСамтредиа0 : 2Телави
23.06.2021Грузия - Высшая лига19-й турТелави2 : 1Самтредиа
24.04.2021Грузия - Высшая лига10-й турСамтредиа2 : 1Телави
28.02.2021Грузия - Высшая лига1-й турТелави1 : 0Самтредиа
17.10.2020Грузия - Высшая лига13-й турСамтредиа0 : 0Телави
04.07.2020Грузия - Высшая лига4-й турТелави3 : 1Самтредиа
07.04.2024Грузия - Высшая лига7-й тур3 : 0Самтредиа
03.04.2024Грузия - Высшая лига6-й турСамтредиа2 : 0
30.03.2024Грузия - Высшая лига5-й тур1 : 1Самтредиа
16.03.2024Грузия - Высшая лига4-й турСамтредиа1 : 3
10.03.2024Грузия - Высшая лига3-й тур2 : 2Самтредиа
07.04.2024Грузия - Высшая лига7-й тур2 : 1Телави
03.04.2024Грузия - Высшая лига6-й турТелави1 : 0
29.03.2024Грузия - Высшая лига5-й тур3 : 1Телави
16.03.2024Грузия - Высшая лига4-й турТелави0 : 1
11.03.2024Грузия - Высшая лига3-й тур1 : 0Телави
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт718
2
Квалификация Лиги конференций
Дила716
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало716
4 Торпедо Кт712
5 Колхети-191378
6 Динамо Тб78
7 Телави76
8
Стыковая зона
Самтредиа76
9
Стыковая зона
Самгурали75
10
Зона вылета
Гагра74

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