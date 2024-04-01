Самтредиа - Телави 11 Апреля прямая трансляция
11 Апреля 2024 года в 15:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Телави, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Телави
Телави
История личных встреч
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|23.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|17.10.2020
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 0
|04.07.2020
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 0
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|7
|18
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|7
|16
|4
|Торпедо Кт
|7
|12
|5
|Колхети-1913
|7
|8
|6
|Динамо Тб
|7
|8
|7
|Телави
|7
|6
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|7
|6
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|7
|5
| 10
Зона вылета
|Гагра
|7
|4