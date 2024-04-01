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Сабуртало - Гагра 11 Апреля прямая трансляция

11 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 8-й тур
Сабуртало
Гагра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Гагра, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Гагра
Гагра
История личных встреч
11.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турГагра2 : 1Сабуртало
02.09.2023Грузия - Высшая лига24-й турСабуртало5 : 0Гагра
20.05.2023Грузия - Высшая лига15-й турГагра1 : 2Сабуртало
01.04.2023Грузия - Высшая лига6-й турСабуртало3 : 0Гагра
08.10.2022Грузия - Высшая лига29-й турСабуртало2 : 1Гагра
29.06.2022Грузия - Высшая лига20-й турГагра3 : 3Сабуртало
03.05.2022Грузия - Высшая лига11-й турСабуртало3 : 0Гагра
04.03.2022Грузия - Высшая лига2-й турГагра1 : 0Сабуртало
06.04.2024Грузия - Высшая лига7-й тур1 : 2Сабуртало
02.04.2024Грузия - Высшая лига6-й турСабуртало3 : 0
29.03.2024Грузия - Высшая лига5-й тур3 : 1Сабуртало
15.03.2024Грузия - Высшая лига4-й турСабуртало1 : 0
10.03.2024Грузия - Высшая лига3-й турСабуртало2 : 2
07.04.2024Грузия - Высшая лига7-й турГагра0 : 1
03.04.2024Грузия - Высшая лига6-й тур1 : 0Гагра
30.03.2024Грузия - Высшая лига5-й турГагра0 : 0
16.03.2024Грузия - Высшая лига4-й тур1 : 3Гагра
11.03.2024Грузия - Высшая лига3-й тур2 : 1Гагра
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт718
2
Квалификация Лиги конференций
Дила716
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало716
4 Торпедо Кт712
5 Колхети-191378
6 Динамо Тб78
7 Телави76
8
Стыковая зона
Самтредиа76
9
Стыковая зона
Самгурали75
10
Зона вылета
Гагра74

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