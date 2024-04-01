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Торпедо Кт - Самгурали 11 Апреля прямая трансляция

11 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 8-й тур
Торпедо Кт
Самгурали

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Самгурали, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси
Самгурали
Цхалтубо
История личных встреч
03.11.2023Грузия - Высшая лига32-й турТорпедо Кт0 : 0Самгурали
27.08.2023Грузия - Высшая лига23-й турСамгурали0 : 0Торпедо Кт
14.05.2023Грузия - Высшая лига14-й турТорпедо Кт1 : 3Самгурали
19.03.2023Грузия - Высшая лига5-й турСамгурали0 : 0Торпедо Кт
06.11.2022Грузия - Высшая лига33-й турСамгурали2 : 2Торпедо Кт
01.09.2022Грузия - Высшая лига24-й турТорпедо Кт3 : 2Самгурали
21.05.2022Грузия - Высшая лига15-й турСамгурали3 : 0Торпедо Кт
02.04.2022Грузия - Высшая лига6-й турТорпедо Кт0 : 2Самгурали
04.12.2021Грузия - Высшая лига36-й турТорпедо Кт4 : 1Самгурали
29.09.2021Грузия - Высшая лига27-й турСамгурали0 : 0Торпедо Кт
07.04.2024Грузия - Высшая лига7-й тур0 : 1Торпедо Кт
02.04.2024Грузия - Высшая лига6-й турТорпедо Кт3 : 2
29.03.2024Грузия - Высшая лига5-й тур3 : 2Торпедо Кт
16.03.2024Грузия - Высшая лига4-й турТорпедо Кт1 : 0
10.03.2024Грузия - Высшая лига3-й тур1 : 0Торпедо Кт
07.04.2024Грузия - Высшая лига7-й турСамгурали2 : 1
03.04.2024Грузия - Высшая лига6-й тур2 : 0Самгурали
30.03.2024Грузия - Высшая лига5-й тур0 : 0Самгурали
15.03.2024Грузия - Высшая лига4-й турСамгурали1 : 1
11.03.2024Грузия - Высшая лига3-й тур1 : 0Самгурали
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт718
2
Квалификация Лиги конференций
Дила716
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало716
4 Торпедо Кт712
5 Колхети-191378
6 Динамо Тб78
7 Телави76
8
Стыковая зона
Самтредиа76
9
Стыковая зона
Самгурали75
10
Зона вылета
Гагра74

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